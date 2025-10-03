Завод "Азот" в Пермском крае останавливал работу после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Предприятие "Азот" в Пермском крае временно останавливало технологический цикл после атаки БПЛА. В настоящее время завод вернулся к штатной работе, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

По его словам, вражеские дроны атаковали Березники, в результате чего оказался поврежден жилой дом. При этом инцидент обошелся без пострадавших.

"Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает", – подчеркнул глава области.

Ранее два частных дома получили повреждения после удара украинских БПЛА по Воронежской области. Атака затронула два района и один городской округ. По одному адресу в доме выбиты окна и дверь, а в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль.

До этого житель Белгорода получил травмы в результате удара украинского беспилотника. Дрон атаковал один из многоквартирных жилых домов, пострадавшего с ранениями спины и руки доставили в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

