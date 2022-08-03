ВСС оценил потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истре

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от крупного пожара, разгоревшегося на складе Ozon в Истре. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на главу союза Игоря Юргенса.

"Само здание застраховано на 6 миллиардов рублей, содержимое склада – на 11 миллиардов рублей. Очевидно, что это один из крупнейших убытков за последнее время, общий ущерб даже, по предварительным данным, можно оценить на сумму свыше 10 миллиардов рублей, компании уже приступили к оценке и работе с клиентами", – рассказал он.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.

В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе пострадали 11 человек. Из них доставлены в больницу двое, девяти оказана амбулаторная медицинская помощь.