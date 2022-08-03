МЧС считает, что обвиняемый по делу о пожаре в хостеле инспектор действовал по закону

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Обвиняемый по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы пожарный инспектор МЧС Роман Сабельников действовал согласно закону, заявили в МЧС России.

"МЧС России считает, что Роман Сабельников честно и профессионально выполнял свою работу, исходя из буквы закона, что подтвердила служебная проверка. Министерство окажет ему всю необходимую юридическую поддержку в части защиты своих прав и возможности доказать свою невиновность", – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Там добавили, что ведомство будет содействовать следствию, а также рассчитывает на проведение объективного расследования.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы отказался отправить в СИЗО инспектора МЧС Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге столицы, назначив ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых по делу были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев.

Кроме того, правоохранители задержали пожарного инспектора Романа Сабельникова, чьи действия в рамках проведенных в хостеле проверок были квалифицированы как халатность.

1 августа Пресненский суд продлил срок задержания Сабельникова, отказавшись избрать ему меру пресечения в виде ареста, поскольку посчитал недостаточным представление сведений о личности обвиняемого и иных характеризующих его материалов.

