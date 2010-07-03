Крупный пожар в центре Москвы полностью потушен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Крупный пожар в заброшенном здании в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости. Огонь потушили на площади пять тысяч квадратных метров.

Сообщение о пожаре в нежилом четырехэтажном здании на Дубининской улице поступило в 6:18. Сперва огонь полыхал на площади тысяча квадратных метров, затем его площадь увеличилась вдвое. Потушили огонь уже на площади в пять тысяч квадратных метров.

К тушению огня были привлечены 24 единицы техники, порядка 70 человек личного состава и два вертолета Ка-32А Московского авиационного центра. Они сделали 40 заходов на очаг горения, сбросив 205 тонн воды.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Тушение осложнялось сверхвысокой температурой из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта и полистирола. В какой-то момент горящее здание начало рушиться.

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Были эвакуированы сотрудники расположенной рядом АЗС. Ее заливали пеной, чтобы охладить и не дать перекинуться на нее огню. Никто из персонала заправки не пострадал. Превышения ПДК нет.

Причинами крупного пожара могли стать неисправность электропроводки и человеческий фактор. В результате ЧП пострадал спасатель МЧС. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.

Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду. Дорога заблокирована в обоих направлениях. Также перекрыта Дубининская улица. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Автомобилистов просят находить пути объезда.

Отмечается, что сгоревшее здание в Замоскворечье не является объектом культурного наследия. По данным МЧС, пожар произошел в бывшем производственном здании хладокомбината 1917 года постройки.

