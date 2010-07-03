В Минобороны назвали звания погибших при пожаре офицеров-подводников

В Минобороны РФ пообещали в ближайшее время опубликовать имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном аппарате. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным военного ведомства, среди погибших числятся семь капитанов первого ранга, двое из которых – Герои России, три капитана второго ранга, а также два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. Судно находилось в российских территориальных водах Баренцева моря. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников. Как рассказали в Минобороны, возгорание началось, когда экипаж аппарата проводил биометрические измерения. Задачей аппарата было изучение придонного пространства и дна Мирового океана.
Официальной информации о типе судна, на котором произошло ЧП, нет. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, большая часть данных относится к государственной тайне.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем соболезновании подтвердил, что погибшие были закреплены за воинской частью в Санкт-Петербурге. Как уточнил "Интерфаксу" председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, 13 погибших были жителями северной столицы, а еще один проживал в Ленинградкой области.
Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших подводников. Глава государства назвал случившееся "большой потерей для флота, вообще для армии".
По поручению президента глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля прибыл на военно-морскую базу в Североморске. Он поставил задачу в кратчайшие сроки вернуть в строй глубоководный аппарат. По словам министра, все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.
Расследованием руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Часть экипажа глубоководного аппарата после пожара удалось спасти
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