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19:38

В Минобороны назвали звания погибших при пожаре офицеров-подводников

происшествия

19:38

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

В Минобороны РФ пообещали в ближайшее время опубликовать имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном аппарате. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным военного ведомства, среди погибших числятся семь капитанов первого ранга, двое из которых – Герои России, три капитана второго ранга, а также два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. Судно находилось в российских территориальных водах Баренцева моря. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников. Как рассказали в Минобороны, возгорание началось, когда экипаж аппарата проводил биометрические измерения. Задачей аппарата было изучение придонного пространства и дна Мирового океана.

Официальной информации о типе судна, на котором произошло ЧП, нет. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, большая часть данных относится к государственной тайне.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем соболезновании подтвердил, что погибшие были закреплены за воинской частью в Санкт-Петербурге. Как уточнил "Интерфаксу" председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, 13 погибших были жителями северной столицы, а еще один проживал в Ленинградкой области.

Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших подводников. Глава государства назвал случившееся "большой потерей для флота, вообще для армии".

По поручению президента глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля прибыл на военно-морскую базу в Североморске. Он поставил задачу в кратчайшие сроки вернуть в строй глубоководный аппарат. По словам министра, все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.

Расследованием руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Часть экипажа глубоководного аппарата после пожара удалось спасти

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происшествия

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