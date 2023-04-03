Подозреваемая в убийстве военкора Татарского еще не задержана – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

В МВД опровергли информацию о задержании Дарьи Треповой, которая подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Нет задержанных. Информация в "Интерфаксе" не соответствует действительности", – сообщил собеседник издания.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что Дарья Трепова была задержана и доставлена к следователям.

Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля.

В момент взрыва в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Взрывчатка находилась около сцены, в результате взрыва военкор погиб, еще несколько десятков человек пострадали. После взрыва также обрушилось фасадное остекление кафе.

По информации телеграм-каналов, сотрудники полиции также разыскивают супруга Треповой Дмитрия Рылова. Сообщается, что он также может быть причастен к взрыву в кафе. Однако сам мужчина на творческой встрече не присутствовал.

СК возбудил дело об убийстве.

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