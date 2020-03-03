Завершено следствие по делу историка Соколова

17:47
Фото: TASS/Dmitri Lovetsky
Следствие по делу доцента СПбГУ, историка Олега Соколова завершено. Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия в окончательной редакции, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
Как полагает следствие, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов пытался задушить Ещенко, после чего воспользовался обрезом винтовки ТОЗ-17, стилизованным под кавалерийский пистолет XIX века.
Он несколько раз выстрелил в голову потерпевшей. После 63-летний историк расчленил тело девушки, расфасовал по пакетам и пытался утопить их в реке.
Соколов дал полные показания и признался в содеянном во время суда. Проведенная экспертиза признала историка вменяемым. Специалисты также пришли к выводу, что в момент убийства он не испытывал сильного душевного волнения.
Защита собиралась просить о повторной экспертизе. Администрация СИЗО "Бутырка" поставила его на учет как склонного к суициду.
В Кремле назвали произошедшее чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".
16 ноября 2019 года Анастасию Ещенко похоронили в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Проводить девушку пришли сотни людей.
Олег Соколов родился в 1956 году в Ленинграде. Кандидат исторических наук, является специалистом по французской военной истории. С 2000 года работал на кафедре истории нового и новейшего времени СПбГУ.
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