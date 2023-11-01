Генсек ООН осудил удары по лагерю Джебалия в секторе Газа

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был потрясен увеличением жестокости в секторе Газа и смертью гражданского населения из-за ударов по лагерю Джебалия, он осудил убийство мирных людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь потрясен ростом уровня жестокости в Газе, в том числе убийством палестинских граждан, включая женщин и детей, в результате ударов Израиля по жилым зонам густонаселенного лагеря беженцев Джебалия, которые произошли вчера и сегодня. Он решительно осуждает убийство мирных граждан", – заявил он.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН вновь призвал все стороны конфликта "положить конец шокирующей жестокости, боли и страданиям". Гутерриш также потребовал "немедленного и безусловного" освобождения всех заложников.

"(Генсек ООН. – Прим. ред.) призывает обеспечить доступ (в Газу) жизненно необходимой гуманитарной помощи в объемах, которые требуются для удовлетворения нужд палестинского населения", – заключил Дюжаррик.

МВД анклава ранее сообщило, что из-за израильских ударов по лагерю беженцев погибли и пострадали не менее 400 человек. Среди жертв было много женщин и детей.

Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил удары по лагерю при попытке ликвидировать командира радикальной палестинской организации ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией. Но, подчеркнул Хехт, ответственность за их гибель лежит на руководстве палестинского движения, которое прячется за мирными жителями.

Позже палестинские СМИ писали, что повторный удар Армии обороны Израиля по кварталу в Газе, где находится лагерь беженцев, привел к гибели десятков человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.