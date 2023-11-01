Более 3,6 тысячи детей погибли в секторе Газа при ударах Израиля

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Число погибших детей в секторе Газа при ударах израильской армии превысило 3,6 тысячи. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на данные палестинского Минздрава.

"3 648 детей и 2 290 женщин убиты", – говорится в сообщении.

Более 22 тысяч жителей Газы получили травмы и ранения в результате обострения арабо-израильского конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к операции "Железные мечи".

Во время нападения на Израиль боевики палестинского радикального движения ХАМАС взяли в заложники не менее 240 человек.

Позже Израиль начал в Газе наземную операцию. C момента расширения наземной операции в Газу вошли более 20 тысяч солдат Израиля. 31 октября в израильской армии также заявили об ожесточенных боях с радикалами из ХАМАС в глубине сектора Газа. Военные атаковали форпост палестинского движения в северной части анклава.



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