В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком

Фото: администрация Ненецкого автономного округа

В Нарьян-Мар простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости.

Уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева рассказала, что церемония прошла 1 ноября в морге окружной больницы.

"Мне кажется, весь город пришел, весь город плачет, море цветов", – сказала она.

Омбудсмен назвала семью убитого мальчика благополучной. По ее словам, в ней воспитывается еще один ребенок. С семьей постоянно работают психологи.

Об убийстве ребенка стало известно накануне. Местный житель беспрепятственно проник в здание детского сада во время тихого часа, вошел в одну из групп и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику.

Мужчину задержали на месте преступления. Его уже допросили и установили личность. Злоумышленником оказался 36-летний Денис Поздеев. В ходе предварительного следствия стало известно, что мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении работников детского сада и частного охранного предприятия.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка. В ходе допроса от дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

Также был задержан сотрудник ООО ОП "Святогоръ", который охранял здание детского сада. По версии следователей, подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.

Фигурантами уголовного дела о халатности стали должностные лица детского сада "Сказка", которые не смогли обеспечить безопасность детей.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, в свою очередь, поручил провести проверку в детских учреждениях региона. Цыбульский подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка.

После произошедшего в Госдуме решили ускорить разработку законопроекта, касающегося усиления требований к частным охранным предприятиям (ЧОП). Проект закона "О частной охранной деятельности" в настоящий момент согласовывается, его постараются внести в Госдуму в максимально короткие сроки. Документ предусматривает, в частности, процедуру переаттестации для действующих сотрудников.