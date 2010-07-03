В ГД ускорят работу над усилением требований к ЧОПам после трагедии в Нарьян-Маре

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Депутаты Госдумы ускорят разработку законопроекта, касающегося усиления требований к частным охранным предприятиям (ЧОП) после убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, передает ТАСС.

"Требования к подготовке и квалификации сотрудников частных охранных организаций, особенно тех, которые охраняют школы, детские сады и другие учреждения с массовым пребыванием людей, должны быть максимально строгими", – подчеркнул председатель профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Проект закона "О частной охранной деятельности" в настоящий момент согласовывается, его постараются внести в Госдуму в максимально короткие сроки. Документ предусматривает, в частности, процедуру переаттестации для действующих сотрудников.

На трагедию отреагировала зампредседателя комитета Госдумы вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

"Я в шоке просто, давление поднялось. Это полная безответственность и халатность руководства и персонала детского сада! Меня спрашивают, какой еще законодательный акт можно сделать, чтобы сохранить наших детей? Слушайте, у нас уже все принято! И кнопки безопасности, и рамки в школах, все садики должны быть закрыты, открываются только родителям. Как мог этот сумасшедший пройти через все кордоны, замки и двери, подняться на второй этаж детского сада, зайти в спальню к детям и зарезать этого малыша? Мимо скольких сотрудников он прошел? Это что получается, весь сад был пустой?", – заявила депутат в интервью ИА "НСН".

Ранее сегодня стало известно об убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Местный житель беспрепятственно проник в здание, вошел в одну из групп и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику.

Мужчину задержали на месте преступления. Его уже допросили и установили личность. Злоумышленником оказался 36-летний Денис Поздеев. В ходе предварительного следствия стало известно, что мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.