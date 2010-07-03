В ГД ускорят работу над усилением требований к ЧОПам после трагедии в Нарьян-Маре

31 октября, 21:43
Фото: скриншот видео СК РФ
Депутаты Госдумы ускорят разработку законопроекта, касающегося усиления требований к частным охранным предприятиям (ЧОП) после убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, передает ТАСС.
"Требования к подготовке и квалификации сотрудников частных охранных организаций, особенно тех, которые охраняют школы, детские сады и другие учреждения с массовым пребыванием людей, должны быть максимально строгими", – подчеркнул председатель профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Проект закона "О частной охранной деятельности" в настоящий момент согласовывается, его постараются внести в Госдуму в максимально короткие сроки. Документ предусматривает, в частности, процедуру переаттестации для действующих сотрудников.
На трагедию отреагировала зампредседателя комитета Госдумы вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.
"Я в шоке просто, давление поднялось. Это полная безответственность и халатность руководства и персонала детского сада! Меня спрашивают, какой еще законодательный акт можно сделать, чтобы сохранить наших детей? Слушайте, у нас уже все принято! И кнопки безопасности, и рамки в школах, все садики должны быть закрыты, открываются только родителям. Как мог этот сумасшедший пройти через все кордоны, замки и двери, подняться на второй этаж детского сада, зайти в спальню к детям и зарезать этого малыша? Мимо скольких сотрудников он прошел? Это что получается, весь сад был пустой?", – заявила депутат в интервью ИА "НСН".
Ранее сегодня стало известно об убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Местный житель беспрепятственно проник в здание, вошел в одну из групп и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику.
Мужчину задержали на месте преступления. Его уже допросили и установили личность. Злоумышленником оказался 36-летний Денис Поздеев. В ходе предварительного следствия стало известно, что мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: