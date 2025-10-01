Bild: поджегший дом в Мюнхене мужчина застрелил отца и ранил мать

Фото: телеграм-канал SHOT

Мужчина, устроивший поджог в доме родителей в немецком Мюнхене, застрелил отца и ранил мать, сообщает Bild.

Уточняется, что инцидент произошел из-за спора о наследстве. По информации СМИ, это подтверждается письмом, которое попало в полицию через соседей.

После происшествия на платформе Indymedia появилось сообщение, в котором утверждается, что представители радикального движения "Антифа" якобы подожгли несколько люксовых авто на севере Мюнхена, а также совершили несколько визитов "на дом", передает газета Münchner Merkur.

При этом говорится, что утренняя прогулка одного фашиста прошла "не очень хорошо". По данным СМИ, немецкая полиция проверяет связь радикалов с происшествиями, но исходит из семейных причин инцидента.

"Публикация на платформе Indymedia была подражанием. Подозреваемый не имеет никакого отношения к "Антифа". Нет никаких признаков того, что в других районах Мюнхена существует опасность", – говорится в публикации правоохранителей, размещенной в соцсети X.

О взрывах и выстрелах на севере Мюнхена стало известно 1 октября. По данным СМИ, мужчина заминировал родительский дом взрывными устройствами, а затем поджег здание и покончил с собой.

По предварительной информации, причиной ЧП стала семейная ссора. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия.

