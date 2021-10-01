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Происшествия

12:49

В Росприроднадзоре подсчитали ущерб от разлива нефти в Новороссийске

происшествия

Фото: press.cosmos.ru

Специалисты Росприроднадзора подсчитали ущерб от разлива нефти в Черном море в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Светлану Радионову.

"Ущерб рассчитан, сумму я не назову сейчас, потому что заканчивается административное расследование. Я думаю, что в ближайшие 10 дней мы этот ущерб объявим, расчет произведен", – сказала Родионова.

Она также обратила внимание на то, что, вероятно, данные Росприроднадзора разойдутся с информацией компании.

Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. По данным Института космических исследований РАН, площадь нефтяного пятна к 8 августа составляла 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.

По данному факту возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды. Позднее его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

По оценкам WWF России, в воду попало 100 тонн нефтепродуктов.

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