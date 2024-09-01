Генштаб ВС Ирана: причинами падения вертолета Раиси стали туман и столкновение с горой

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Вертолет иранского президента Эбрахима Раиси потерпел крушение из-за столкновения с поверхностью холма в условиях тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговый отчет Генштаба ВС страны по результатам расследования катастрофы.

Вертолет Раиси разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели нашли рухнувшее судно лишь утром 20 мая. В результате крушения вертолет полностью сгорел, а восемь человек, включая Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, погибли.

В связи с гибелью Раиси в Иране прошли президентские выборы, победу на которых одержал бывший министр здравоохранения страны Масуд Пезешкиан, относящийся к крылу реформистов. Таким образом, он стал девятым президентом Ирана.

Владимир Путин уже готовится к контактам с Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что новый президент Ирана приедет на саммит.