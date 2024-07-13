Президент Ирана назвал РФ ценным стратегическим союзником и соседом Тегерана

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Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество. Об этом написал избранный на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан в статье, названной "Мое послание новому миру" для газеты Tehran times.

"Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество", – высказался он.

Пезешкиан также написал, что Пекин и Москва поддерживали Тегеран в трудные времена и Иран глубоко дорожит этой дружбой. Он подчеркнул, что Иран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с РФ, особенно в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

Кроме того, президент Ирана подчеркнул, что страна стремится к достижению мира между Россией и Украиной и правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели.

Досрочные выборы главы государства состоялись в Иране после гибели бывшего президента страны Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы. Перевозивший его и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Победу на президентских выборах одержал экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, который относится к крылу реформистов. Таким образом, он стал девятым президентом страны.

Граждане государства отдали за его кандидатуру более 16,3 миллиона голосов. За счет такого количества поддержавших Пезешкиана избирателей ему удалось обойти своего основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики, консерватора Саида Джалили.