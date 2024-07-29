Песков: Путин готовится к встрече с президентом Ирана на саммите БРИКС в Казани

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Владимир Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков газете "Известия".

"У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту", – рассказал он.

Инаугурация Пезешкиана состоится 30 июля, на нее приглашена российская делегация. Возглавлять ее будет председатель Госдумы Вячеслав Володин, помимо участия в церемонии он лично встретится с президентом Ирана.

Досрочные выборы главы государства состоялись в Иране после гибели бывшего президента страны Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы. Перевозивший его и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Победу на президентских выборах одержал экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан, который относится к крылу реформистов. Таким образом, он стал девятым президентом страны.

Граждане государства отдали за его кандидатуру более 16,3 миллиона голосов. За счет такого количества поддержавших Пезешкиана избирателей ему удалось обойти своего основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики, консерватора Саида Джалили.