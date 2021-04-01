СК показал животных из коттеджа в Вешках, где произошла перестрелка

18:52
Видео: YouTube/Следственный комитет Российской ФедерацииСледственный комитет РФ опубликовал видео, в котором показаны животные с участка в Вешках, где ранее произошла перестрелка между пожилым мужчиной и сотрудниками полиции. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
На видео можно заметить крокодилов и медведя, которых содержал мужчина. Земноводные располагаются в террариуме, а медведь – в железном вольере.
Кроме того, на видео запечатлены большие деревянные ящики с боеприпасами разного калибра.
Новый ролик стал не первым, который СК показал из дома стрелка в Вешках. Накануне правоохранители продемонстрировали незаконный арсенал мужчины, а позже представили видео обыска в доме.
30 марта правоохранители попытались задержать мужчину 1960 года рождения в поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. В ответ на требования правоохранителей подозреваемый открыл огонь.
Во время штурма мужчина оказал сопротивление сотрудникам силовых ведомств, устроив взрыв, в результате чего начался пожар. По данным СМИ, позднее мужчина сам поджег свой склад.
Предположительно, позже стрелок скончался во время пожара. Специалисты проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
СК изъял 29 автоматов и более 100 тысяч патронов из дома стрелка из Вешек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: