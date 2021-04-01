СК показал животных из коттеджа в Вешках, где произошла перестрелка

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет РФ опубликовал видео, в котором показаны животные с участка в Вешках, где ранее произошла перестрелка между пожилым мужчиной и сотрудниками полиции. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На видео можно заметить крокодилов и медведя, которых содержал мужчина. Земноводные располагаются в террариуме, а медведь – в железном вольере.

Кроме того, на видео запечатлены большие деревянные ящики с боеприпасами разного калибра.

Новый ролик стал не первым, который СК показал из дома стрелка в Вешках. Накануне правоохранители продемонстрировали незаконный арсенал мужчины, а позже представили видео обыска в доме.

30 марта правоохранители попытались задержать мужчину 1960 года рождения в поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. В ответ на требования правоохранителей подозреваемый открыл огонь.

Во время штурма мужчина оказал сопротивление сотрудникам силовых ведомств, устроив взрыв, в результате чего начался пожар. По данным СМИ, позднее мужчина сам поджег свой склад.

Предположительно, позже стрелок скончался во время пожара. Специалисты проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

