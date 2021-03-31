СК показал новые кадры из дома стрелка из Вешек

18:30
Видео: YouTube-канал Следственный комитет Российской ФедерацииСледственный комитет РФ опубликовал новое видео из дома 61-летнего мужчины, открывшего стрельбу в подмосковных Вешках.
В настоящий момент следователи продолжают проводить осмотр места происшествия.
"Изымается оружие, следы преступлений, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", – сообщили в СК.
30 марта правоохранители попытались задержать мужчину 1960 года рождения в поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда об обыске и вошли на участок, но мужчина забаррикадировался в доме, открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил в силовиков две гранаты.
Позже мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв, в результате чего начался пожар. По данным СМИ, позднее мужчина сам поджег свой склад, где, предположительно, хранилось оружие.
После нападения на сотрудников Росгвардии в отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Московской области, а также делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.
Сам стрелок, предположительно, погиб во время пожара. Специалисты проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Она призвана определить психологические особенности человека. Кроме того, это поможет определить мотивы действий стрелявшего.
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