Постпред Чехии не будет участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода – МИД Чехии

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Постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Мы отказываемся, чтобы нас куда-либо вызывала Россия. ... Когда Россия захочет обсудить вывод своих ... войск в Совете Безопасности, мы будем рады прийти", – приводит его слова ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН 30 декабря в 00:00 по обстрелу. При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что РФ попросила включить в собрание постпреда Чехии.

30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

В Министерстве обороны России сообщили, что киевский режим ударил по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства. Там подчеркнули, что большая часть реактивных снарядов были перехвачены, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.

Число погибших в результате обстрела в Белгороде, согласно последним данным, составило 18 человек. Количество пострадавших увеличилось до 111 человек.