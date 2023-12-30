Средства ПВО перехватили большую часть боеприпасов, летевших на Белгород – МО

Фото: телеграм-канал Baza

В Министерстве обороны России сообщили, что киевский режим ударил по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны, средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек.

В Минобороны также подчеркнули, что в случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.

"Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", – сообщили в МО.

В ведомстве также подчеркнули, что преступление киевского режима не останется безнаказанным.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе работала сирена ракетной опасности.