Протестующие прервали Блинкена в конгрессе с требованием прекратить огонь в Газе

трансляцию вел телеканал C-SPAN3

Протестующие в поддержку жителей сектора Газа прервали выступление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена на заседании в комитете по ассигнованиям сената конгресса США с требованием прекратить огонь в Газе. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN3

Сначала речь главы Госдепа прервал мужчина, который заявил о необходимости обеспечения безопасности детей в анклаве. Этого мужчину вывели из зала. Блинкен продолжил выступление, но он был вновь прерван. На этот раз в зале поднялась женщина в розовой футболке и испачканными красной краской руками.

"Прекратите огонь сейчас же", – крикнула протестующая.

Слушания приходилось останавливать несколько раз. Блинкен продолжен выступление о предоставлении 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, когда все нарушители были выведены.

Ранее пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер в ходе брифинга в Женеве заявил, что сектор Газа превратился в "кладбище для детей". По его данным, порядка 940 детей числятся пропавшими без вести в Газе. Кроме того, с начала обострения палестино-израильского конфликта 450 детей стали жертвами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к операции "Железные мечи".

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 31 октября Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа перешла в третью фазу. По его словам, израильская армия нарастила свое наземное вторжение в Газу. По его словам, ХАМАС будет ликвидирован.

