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31 января, 18:00

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JW: украинские СМИ оказались в критическом положении после указа Трампа

Украинские СМИ оказались в критическом положении после указа Трампа – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

"Независимые" украинские СМИ оказались в критическом положении после указа президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования зарубежных проектов. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

Несмотря на недавно введенный указ, некоторые новостные источники Украины уже столкнулись с проблемой выплаты зарплат своим сотрудникам и авторам, указывает обозреватель.

Решении о приостановке помощи другим странам для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США" Трамп принял 21 января. Указ, прекращающий работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, коснулся почти всех государств, за исключением Израиля и Египта.

В Верховной раде Украины назвали решение Трампа вызовом для страны. Позже Агентство США по международному развитию также заморозило проекты, направленные на оказание помощи Киеву.

По данным СМИ, указ Трампа привел к прекращению военной и экономической поддержки Украины. При этом "бюджетная помощь" все еще продолжает поступать Киеву.

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