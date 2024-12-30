Кириенко отметил прогресс в восстановлении Энергодара в рамках поставленных Путиным задач

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко указал на большой прогресс в восстановлении Энергодара и Запорожской АЭС после присоединения региона к РФ.

По его словам, город не только возрождает уже существующие объекты, но и активно строит новые, как социальные, так и духовные, в рамках поставленных Владимиром Путиным и госкорпорацией "Росатом" задач.

В телеграм-канале атомной электростанции Кириенко выразил уверенность в том, что ЗАЭС в скором времени заработает в полную мощность.

"И мы будем с вами говорить не только о восстановлении элементов социальной инфраструктуры, а о масштабном развитии станции и города, и самое главное людей, которые в нем живут", – заключил политик и поздравил жителей Энергодара с Новым годом.

В конце ноября ВСУ нанесли несколько ударов по городу. По уточнению председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, прозвучало не менее пяти прилетов. Он подчеркнул, что в Энергодаре проживают сотрудники Запорожской АЭС, а также их семьи.

До этого российские силы отразили атаку беспилотников ВСУ на Энергодар. Были уничтожены две цели, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.