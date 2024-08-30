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Эскалационный курс американского руководства становится все более вызывающим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так, ранее в Пентагоне признали, что Вашингтон разрешил Киеву применять американское оружие при нападении на Курскую область. Помимо этого, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что ведомство обсуждает с Киевом операцию ВСУ в Курской области.

По словам Захаровой, складывается впечатление, что Соединенные Штаты дали Украине полный карт-бланш на операции в российских регионах.

"Более того, в администрации (президента США. – Прим. ред.) Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки (президенту Украины Владимиру. – Прим. ред.) Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории", – приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Она добавила, что власти США, вероятно, отбросили "остатки здравого смысла" и полагают, что им все позволено.

Глава Пентагона Ллойд Остин примет в пятницу, 30 августа, министра обороны Украины Рустема Умерова, с которым планирует обсудить боевые действия в Курской области. Кроме того, стороны также обсудят дальнейшую поддержку Киева со стороны США.

Боестолкновения с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. Здесь введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно последним данным, за все время боев украинцы потеряли на курском направлении до 7 450 военных и 74 танка.

