При въезде в Латвию россиян подвергнут усиленному контролю

Фото: ТАСС/ZEUS

Въезжающие на территорию Латвии граждане России, Белоруссии и Камеруна будут проходить дополнительные проверки, сообщает портал Delfi.

Уточняется, что данная мера закреплена в новых правилах латвийского МВД, которые были одобрены правительством во вторник, 30 августа.

Как отмечает портал, проверки будут направлены на определение возможной угрозы национальной безопасности или общественному порядку от въезда иностранного гражданина в страну.

До этого дополнительные проверки при въезде в Латвию предусматривались для россиян, родившихся или живущих в Чечне, Дагестане, Ингушетии или Северной Осетии.

По данным издания, жители Камеруна были включены в группу риска из-за роста числа заявок граждан этой страны на долгосрочные визы. Так, в 2018 году камерунцы подали 4 заявки, в 2019 году – 22, в 2020 году – 83, а в 2021 году – 216 заявок.

Кроме того, россияне в 2021 году получили 11 087 виз в Латвии, с 1 января по 24 февраля 2022 года – 1 448, с 25 февраля по 17 июня – 910.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

