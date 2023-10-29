МИД Израиля вызвал посла РФ после визита делегации ХАМАС в Москву

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МИД Израиля вызвал российского диппредставителя в ведомство для выражения протеста после визита делегации радикального палестинского движения ХАМАС в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского министерства.

"Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", – говорится в сообщении.

26 октября делегация ХАМАС прибыла в российскую столицу. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На Лубянке перекрыли движение машин, пропускали только общественный транспорт. Через каждые 15 метров стояли полицейские. Предположительно, перекрытия были связаны с визитом представителей движения.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнял, что Владимир Путин не будет встречаться с представителями ХАМАС в Москве. Все контакты с ними проходят по линии МИД РФ.

Конфликт на Ближнем Востоке обрел новый виток 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ