В МО Чехии призвали к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю

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Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила о необходимости выхода страны из ООН из-за принятой Генассамблеей резолюции по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом она сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

"Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1 400 израильтян – больше жертв для своего населения. И только 14 стран, включая нашу, ясно и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки", – подчеркнула она.

Как отметила министр, Чехия не хочет быть в организации, которая поддерживает террористов.

27 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Всего за резолюцию проголосовали 120 стран, 14 выступили против, еще 45 воздержались. Однако Генассамблея всемирной организации не приняла поправку от канадской стороны с осуждением группировки ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ