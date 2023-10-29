В Иране заявили, что Израиль перешел красные линии, за которыми может последовать ответ

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Израиль перешел красные линии в рамках конфликта на Ближнем Востоке, что может заставить каждого принять ответные меры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Ирана Эбрахима Раиси.

В пресс-службе также указали на то, что Соединенные Штаты просят Иран ничего не делать в отношении текущего конфликта, однако сам Вашингтон продолжает оказывать широкую поддержку Тель-Авиву.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что не собирается следовать рекомендациям США по поводу вмешательства в палестино-израильский конфликт.

Он также отверг заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности Ирана к нападению ХАМАС на израильскую территорию.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ