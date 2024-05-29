Актера Алексея Панина включили в реестр террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов (Алексей Панин включен в реестр террористов и экстремистов)

Росфинмониторинг включил актера Алексея Панина в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в реестре Росфинмониторинга оказалась журналистка SOTA (SOTA media включена перечень нежелательных иностранных и международных НПО) Анна Лойко.

В феврале 2024 года Панина заочно арестовали в РФ за оправдание терроризма. Его обвинили по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма". Сейчас актер проживает за пределами России.

Позже Панин сфотографировал американский паспорт на фоне украинского флага. Однако некоторые пользователи Сети тогда засомневались, что актер мог получить гражданство США.

Между тем журналиста Лойко была заочно арестовали в РФ за оправдание терроризма в ноябре прошлого года. Причиной стала опубликованная ею несколько лет назад статья об идеологии запрещенной и признанной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

