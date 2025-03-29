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Политика

Канада не собирается сотрудничать с РФ в Арктике

Фото: 123RF/alekstaurus

Канадские власти не планируют сотрудничать с Россией по вопросам Арктики. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет ТАСС.

По его словам, назначение спецпосла по вопросам Арктики было необходимо для укрепления отношений с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия не является одной из этих стран, подчеркнул Карни.

Владимир Путин ранее заявил, что значение Арктики для всего мира растет, усиливается и геополитическая борьба за позиции в этом регионе. Он подчеркнул, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. В связи с этим президент поручил расширить возможность портов и проработать строительство новых гаваней в этом регионе.

По данным СМИ, США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов в Арктике, рассматривая этот регион как возможное направление для экономического сотрудничества.

В МИД России отметили, что Москва остается приверженной поддержанию мира и стабильности в Арктике, а также развитию взаимодействия в Заполярье с арктическими странами, в том числе с США.

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