SCMP: КНР может пересмотреть присутствие в Арктике из-за сближения РФ и США

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КНР может пересмотреть свое присутствие в Арктике из-за возможного сотрудничества РФ и США. Об этом сообщает RT со ссылкой на South China Morning Post.

"Ожидается, что Китай пересмотрит свою политику в Арктике, в том числе стремление стать великой полярной державой к 2030 году", – отмечается в сообщении.

Как указали авторы статьи, в связи с геополитической напряженностью интерес Китая к природным ресурсам Арктики и управлению территорией также уменьшился.

Ранее Владимир Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике. Между тем Москва и Вашингтон на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсудили возможные энергетические проекты в Арктике, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его мнению, такие проекты и инвестиции в них со стороны обеих стран стали более вероятными после переговоров.

Кроме того, как сообщали СМИ, США начали большой проект по строительству 48 американских ледоколов из-за успехов России по освоению Арктического региона.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что американцы считают Арктический регион зоной своих интересов, поэтому Штаты будут принимать меры для усиления своего присутствия в Арктике.

