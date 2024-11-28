Дело против правнучки Чкаловой возбудили после интервью Кашину

Фото: x.com/PepelKlaasa (Дарья Богданова признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возбудили уголовное дело о призывах к терроризму после ее интервью журналисту Олегу Кашину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомилось агентство.

В интервью Богданова сделала публичные заявления, которые содержат признаки "оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти с целью смены действующей российской власти".

Ранее Измайловский суд Москвы арестовал Богданову заочно. В апреле этого года против нее было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо интернета".

Ей грозит до семи лет заключения, она объявлена в розыск.

По информации СМИ, Богданова заявляла, что для завершения конфликта на Украине нужно ударить ядерным оружием по Москве. Она провела аналогию с ударом США по Хиросиме и Нагасаки.

Женщина призналась, что ее не волнуют последствия и сами жизни россиян, выразив готовность спонсировать это преступление.