02:13Политика
Госсекретарь США обсудил возможность заключения мирного договора между Баку и Ереваном
Фото: depositphotos/palinchak
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможность заключения мирного договора между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
По его словам, Блинкен поблагодарил Алиева за готовность к заключению мирного соглашения. В разговоре с Пашиняном госсекретарь обсудил американские усилия по достижению мирного договора.
Ранее Никол Пашинян заявил, что не уверен в намерениях Азербайджана подписать мирное соглашение на основании уже согласованных принципов.
До этого Ильхам Алиев сообщил, что в настоящее время отсутствуют препятствия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
19 сентября азербайджанское министерство обороны объявило о старте локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении ведения боевых действий.
Спустя восемь дней, 28 сентября, Нагорно-Карабахская Республика заявила, что прекратит свое существование с 1 января следующего года.
Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года
Читайте также