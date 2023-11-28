Госсекретарь США обсудил возможность заключения мирного договора между Баку и Ереваном

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможность заключения мирного договора между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, Блинкен поблагодарил Алиева за готовность к заключению мирного соглашения. В разговоре с Пашиняном госсекретарь обсудил американские усилия по достижению мирного договора.

Ранее Никол Пашинян заявил, что не уверен в намерениях Азербайджана подписать мирное соглашение на основании уже согласованных принципов.

До этого Ильхам Алиев сообщил, что в настоящее время отсутствуют препятствия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

19 сентября азербайджанское министерство обороны объявило о старте локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении ведения боевых действий.

Спустя восемь дней, 28 сентября, Нагорно-Карабахская Республика заявила, что прекратит свое существование с 1 января следующего года.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года