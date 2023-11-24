Еревану до сих пор неясно, готов ли Баку подписать мирный договор – Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не уверен, что Азербайджан намерен подписать мирное соглашение на основании уже согласованных принципов, сообщает ТАСС.

По его словам, эти вопросы должны быть прояснены путем переговоров. Он напомнил, что первый из принципов – это взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана при том понимании, что территория Армении составляет 29,8 тысячи квадратных километров, а Азербайджана – 86,6 тысячи квадратных километров.

Второй принцип – это делимитация границ согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года, продолжил армянский премьер. Третий же принцип заключается в открытии региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время отсутствуют препятствия для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Он заявил, что Азербайджан готов вести диалог с Арменией, подписать мирный договор и поспособствовать нормализации отношений между государствами.

19 сентября азербайджанское министерство обороны объявило о старте локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении ведения боевых действий.

Спустя восемь дней, 28 сентября, Нагорно-Карабахская Республика заявила, что прекратит свое существование с 1 января следующего года.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года