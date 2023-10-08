01:23Политика
Алиев заявил, что виновником новых проблем на Кавказе станет Франция из-за военной помощи
Фото: Сергей Булкин/ТАСС/NEWS.ru
Новые конфликты на Южном Кавказе могут возникнуть по вине Франции, которая поставляет оружие Армении. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Поставки Армении оружия со стороны Франции служат не миру, а новому противостоянию", – приводит его слова РИА Новости.
Алиев подчеркнул, что если в регионе и возникнут новые конфликты, то виновником этого станет именно Франция.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.
20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.
28 сентября Нагорно-Карабахской Республики объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.
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