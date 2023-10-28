В Пентагоне опровергли участие сил США в наземных операциях Израиля в Газе

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Американская армия не задействована в наземных операциях ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона.

Он оценил публикацию иранского агентства Tasnim, в которой сообщается, что почти 5 тысяч военных США участвуют в операции.

"Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе", – сказал собеседник агентства.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.

Он уточнил, что удары Вооруженных сил США по объектам Ирана носят характер самообороны и никак не связаны с конфликтом на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

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