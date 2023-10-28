В ЦАХАЛ заявили, что уничтожили главу воздушных сил ХАМАС

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Израильские истребители в ночь на 28 октября нанесли удар по руководителю Воздушных сил группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе. Об этом говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ отметили, что Абу Ракаба отвечал за беспилотники, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону палестинского движения.

Он также принимал участие в планировании атаки на территорию Израиля 7 октября. Так, Абу Ракаба руководил боевиками ХАМАС, которые проникали в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки БПЛА на посты ЦАХАЛ, добавили в израильской армии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

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