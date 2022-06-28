Правительство планирует разработать индекс для расчета цен на продукцию ГОЗ – СМИ

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Правительство планирует разработать индекс для расчета изменения цен на продукцию гособоронзаказа (ГОЗ), сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, Минэкономразвития поручено произвести совместно с Минфином расчет, установление и доведение до министерств и ведомств единого индекса, который будет применяться для расчета цен на продукцию по гособоронзаказу в 2022–2025 годах с учетом сложившихся финансово экономических условий.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание нетрадиционных видов вооружения. По его словам, работа по подготовке исходных данных для ГПВ завершена. Она будет представлена на утверждение президенту РФ к середине 2023 года.

Борисов подчеркнул, что на сегодняшний день правительство ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения. Он также рассказал, что выполнение гособоронзаказа идет с опережением графика по некоторым показателям.

До этого Владимир Путин заявил, что ядерные силы России переведены в особый режим после заявления главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В конце февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в конечном итоге ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО. Она заявила, что под угрозой из-за действий РФ якобы окажутся страны Балтии, Польша и Молдова.

