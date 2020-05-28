Путин и эмир Катара провели телефонный разговор

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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор, сообщает RT.
Как рассказали в Кремле, они обсудили ситуацию в энергетической и инвестиционной сферах и борьбу с коронавирусом. Стороны договорились о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения двух стран в сфере борьбы с распространением COVID-19.
Путин и Аль Тани решили продолжать взаимодействие в рамках подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. Также они обсудили ситуацию в Сирии. Путин и эмир Катара сделали акцент на важности нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.
7 мая состоялся телефонный разговор Путина и Дональда Трампа. Они договорились наращивать координацию в борьбе с коронавирусом. В частности, США предложили направить в Россию партию медицинского оборудования. Лидеры стран также затронули тему нефти, отметив современность заключения соглашения ОПЕК+.
5 мая Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Они обменялись информацией по поводу мер, предпринимаемых с целью сдерживания угрозы расширения пандемии коронавируса. Президенты коснулись некоторых вопросов, связанных с сотрудничеством в рамках Союзного государства.
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