Армия Израиля провела еще один сухопутный рейд в секторе Газа

Фото: телеграм-канал Israel Defense Forces

Сухопутные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сопровождении истребителей и беспилотников организовали рейд в центральном районе сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армию.

"В ходе операции ЦАХАЛ выявил и нанес удары по многочисленным террористическим объектам, в том числе по стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного командования и управления, а также по террористам ХАМАС", – отмечается в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что по окончании операции армия покинула центральную часть анклава. Информации о ранении военных нет.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

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