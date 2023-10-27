Посол Израиля заявил о продолжении диалога с РФ по Газе, несмотря на разногласия

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Позиции Москвы и Тель-Авива касательно конфликта на Ближнем Востоке не всегда совпадают, однако обе стороны продолжают вести диалог и тесные контакты. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, пишет РИА Новости.

Так, по его словам, у двух стран по-прежнему остаются различные разногласия, например в ООН. Тем не менее представители МИД РФ часто встречаются и обсуждают те или иные вопросы с Бен Цви. В свою очередь, израильское внешнеполитическое ведомство также находится в постоянном контакте с послом РФ в Израиле Анатолием Викторовым.

"Каждый из нас старается, я думаю, предоставить свою позицию другой стороне, объяснить, почему мы так думаем и стараемся переубедить. Не всегда получается, но это часть диалога", – отметил Бен Цви.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

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