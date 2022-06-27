Вашингтон подтвердил планы поставить Киеву системы ПВО средней и большой дальности

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США намерены поставить Украине системы противовоздушной обороны средней и большой дальности, контрбатарейные радары и артиллерийские снаряды. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я могу подтвердить, что мы действительно находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО, <...> а также некоторые другие элементы, в которых [у Украины] есть острая необходимость", – цитирует его ТАСС.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в течение недели Вашингтон может объявить о поставках Киеву систем ПРО средней и большой дальности, контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов. В Кремле между тем заявили, что США не уведомляли Россию о соответствующих планах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

