Комитет Совфеда одобрил законопроект о расширении полномочий кабмина в связи с ЧС

19:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил концепцию законопроекта, устанавливающего новые полномочия для кабмина во время ЧС и при угрозе заболевания, опасного для окружающих, передает РИА Новости.
Меры направлены на защиту конституционных прав россиян и обеспечение их здоровья в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Предлагаемые документом изменения обусловлены необходимостью реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий его дополнительными полномочиями. Это касается установления режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны, ограничений на торговлю медицинскими изделиями и выплат туристам, пострадавшим от иностранных ограничений.
Кабмину также хотят дать право на введение моратория на возбуждение дел о банкротстве. Под исключительными понимаются случаи угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и существенное изменение курса рубля.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки кабмина в КоАП о штрафах для здоровых россиян, нарушивших карантин. Для граждан он может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству регулировать цены на лекарства и другие медизделия. Согласно документу, кабмин может устанавливать максимальную ценовую планку на эти товары. Срок действия ограничения не может длиться больше 90 дней.
Правительство наделяется правом мониторинга роста цен. Ограничение может быть установлено только в случае, если цены на препараты возрастут более чем на 30% в нескольких регионах России.
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