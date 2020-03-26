Правительству могут позволить при ЧС вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительству РФ предлагается дать в исключительных случаях право на введение моратория на возбуждение дел о банкротстве. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который кабмин внес в Госдуму, передает Агентство "Москва".

Под исключительными понимаются случаи угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также существенное изменение курса рубля. В то же время перечень "исключительных случаев" не носит закрытый характер, а значит, они могут быть не только упомянутыми выше.

Срок действия запрета на подачу заявлений о банкротстве будет определять правительство. Оно же сможет его продлевать.

Заявления о несостоятельности, поданные во время действия такого моратория, будут возвращаться. В случае если на момент введения моратория суд еще не открыл процедуру по делу, оно будет приостановлено.

В ноябре прошлого года сообщалось, что законопроект об упрощенной процедуре банкротства дополнили положением о внесудебной процедуре, согласно которой россияне с долгами до 700 тысяч рублей не понесут никаких потерь.

Процедура банкротства физических лиц появилась в России в 2015 году. Под нее попадают граждане с долгом не менее 500 тысяч рублей или меньше этой суммы, если должник может доказать свою полную неплатежеспособность. Их просрочка по выплатам должна составлять более трех месяцев.

После того как гражданин готов признать себя банкротом, у него есть два варианта развития событий: либо полное списание долга, что возможно только через продажу имущества, либо реструктуризация кредита. Окончательное решение о банкротстве принимает суд.