Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

18:52
18:52
Поделиться в социальных сетях:
Фото: AP/TASS/Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп заявил, что, "безусловно, пригласил бы" Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в США в 2020 году.
По словам американского лидера, передает ТАСС, он не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями в вопросе о возвращении к формату G8 с участием России. Как считает глава Белого дома, возрождение "Большой восьмерки" будет полезно и для международной безопасности, и для мировой экономики.
Накануне перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Биаррице американский лидер не исключил, что Владимира Путина могут пригласить на следующий саммит G7, который пройдет в США в 2020 году. По информации The Guardian, в ходе беседы на ужине лидеров G7 Трамп попытался убедить коллег в том, что Россия должна вновь присоединиться к саммиту. Однако его поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а японский премьер Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.
20 августа после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Трамп высказался за возвращение России на саммит. Он обвинил в развале "Большой восьмерки" своего предшественника Барака Обаму, который, по словам Трампа, понял, что Путин "переиграл его".
Британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили против. Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, напротив, осудила противников возвращения к формату G8.
"Большая семерка" – международный клуб, в который входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В 1997 году к ним присоединилась Россия, и тогда группу начали называть "Большой восьмеркой". Однако после референдума в Крыму членство России в группе было приостановлено.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: