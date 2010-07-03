Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

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Президент США Дональд Трамп заявил, что, "безусловно, пригласил бы" Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в США в 2020 году.

По словам американского лидера, передает ТАСС, он не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями в вопросе о возвращении к формату G8 с участием России. Как считает глава Белого дома, возрождение "Большой восьмерки" будет полезно и для международной безопасности, и для мировой экономики.

Накануне перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Биаррице американский лидер не исключил, что Владимира Путина могут пригласить на следующий саммит G7, который пройдет в США в 2020 году. По информации The Guardian, в ходе беседы на ужине лидеров G7 Трамп попытался убедить коллег в том, что Россия должна вновь присоединиться к саммиту. Однако его поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а японский премьер Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.

20 августа после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Трамп высказался за возвращение России на саммит. Он обвинил в развале "Большой восьмерки" своего предшественника Барака Обаму, который, по словам Трампа, понял, что Путин "переиграл его".

Британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили против. Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, напротив, осудила противников возвращения к формату G8.

"Большая семерка" – международный клуб, в который входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В 1997 году к ним присоединилась Россия, и тогда группу начали называть "Большой восьмеркой". Однако после референдума в Крыму членство России в группе было приостановлено.