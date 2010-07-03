Меркель рассказала об отношении стран G7 к возможному возвращению России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений.
"Мы обсуждали тему России и Украины, были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации "Минска" для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7", – передает слова Меркель ТАСС.
Она отметила, что другие участники саммита поддержали эту позицию. Во время обсуждения темы России и Украины страны-участницы саммита продемонстрировали и общие, и различные оценки. Однако все государства G7 поддержали позицию Германии, которая ожидает прогресса в минском процессе для присоединения России к международному клубу, подчеркнула Меркель.
Президент США Дональд Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7, поскольку это будет выгодно для решения многих вопросов. Он допустил, что Владимир Путин будет приглашен на встречу клуба в 2020 году.
Ранее источник в структурах ЕС сообщил, что вопрос возможного приглашения России в G7 обсуждался за ужином лидерами группы в Биаррице, и страны не достигли договоренности о возвращении Москвы.
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