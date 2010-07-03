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02:32

Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

политика

02:32

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Фото: AP/TASS/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во французском городе Биаррица поссорился с другими лидерами стран из-за их позиции по возвращению России в "восьмерку". Об этом пишет газета The Guardian.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу на ужине лидеров G7. Трамп в ходе беседы пытался убедить коллег в том, что Россия должна вновь присоединиться к саммиту. Американский президент заявил, что участие РФ необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР.

По информации газеты, американского лидера поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в вопросе возвращения России сохранил нейтралитет.

Ранее Ангела Меркель рассказала об отношении стран G7 к возможному возвращению России в "восьмерку". Все государства G7 поддержали позицию Германии по ожиданию прогресса по Минским соглашениям.

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