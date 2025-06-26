Около 137 тыс российских бойцов СВО вернулись домой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Около 137 тысяч участников спецоперации уже вернулись домой. Об этом рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе итогового заседания коллегии Росмолодежи.

"Мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет", – приводит слова Новикова ТАСС.

По его словам, нужно помочь вернувшимся бойцам переобучиться и найти новое место работы.

"Причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали", – добавил Новиков.

Он также отметил, что Росмолодежь поможет бойцам интегрироваться в мирную жизнь и найти профессию по способностям.

Ранее Владимир Путин назвал создание условий для самореализации участников СВО важной задачей. По его словам, российские власти постоянно стремятся создать лучшие условия для этого. Президент также называл бойцов СВО элитой и "золотым фондом" страны.

Кроме того, глава государства высоко оценил организацию работы московского Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Путин назвал его примером для других регионов. Услуги по развитию карьеры являются, одними из самых востребованных в центре поддержки участников СВО.