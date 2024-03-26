Эксперт предположил, какие темы рассмотрят на двусторонних контактах РФ и США

Фото: 123RF/mermolenko

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев предположил, о чем будут говорить РФ и США во время двусторонних контактов. Он озвучил свое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Эксперт считает, что первый блок вопросов будет связан с международным терроризмом, так как договоренность о контактах появилась после теракта в "Крокус Сити Холле".

По мнению Васильева, второй темой станет будущее конфликта на Украине.

"Будем ли мы двигаться в сторону дальнейшей конфронтации, либо как-то надо начинать диалог по поводу дипломатического или мирного регулирования", – прокомментировал эксперт.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство РФ и администрация США договорились о будущих двусторонних контактах.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар в здании. Во время теракта погибли 139 человек, 182 человека пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек. Под арестом сейчас находятся восемь фигурантов дела, последний был отправлен в СИЗО 26 марта.