Депутат Лебедев заявил, что ДЭГ упрощает избирательный процесс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стало еще одним шагом в упрощении избирательного процесса. Об этом Агентству "Москва" заявил депутат совета депутатов муниципального округа Савелки Александр Лебедев.

По его словам, ДЭГ – это технологический прорыв, который притягивает москвичей, ведь отдать свой голос стало проще. Он считает, что выборы стали ближе жителям, поскольку проголосовать теперь можно через телефон.

Лебедев назвал ДЭГ удобным, потому что у людей почти всегда есть доступ к телефону или компьютеру с интернетом. Помимо этого, ДЭГ – экологичный процесс, в котором потребление бумаги для печати бюллетеней сведено к нулю, добавил депутат.

Он напомнил и о том, что в ДЭГ появились новые сервисы. Так, для предотвращения "онлайн-очереди" предусмотрена специальная страница для онлайн-голосования – "зеленый коридор".

"Зеленый коридор" позволит голосовать не только через портал mos.ru, где нужно войти в личный кабинет и после перейти на страницу голосования, но и через отдельную страницу elec.mos.ru. Конечно, это будет и удобнее, и быстрее", – сказал Лебедев.

Он отметил, что для избирателей, помимо СМС, доступна авторизация через телефонный звонок, поскольку в период пиковой загрузки СМС могут приходить с задержкой.

Депутат уточнил, что система ДЭГ функционирует в Москве с 2019 года, и накануне выборов традиционно проводится ее тестирование. Он считает это важным процессом, поскольку он дает организаторам проверить корректность работы всех систем, чтобы исключить возможные неполадки в процессе голосования. Также, продолжил Лебедев, это помогает избирателям сблизиться с ДЭГ и понять принцип работы.

Тестовое голосование состоится в столице 2 марта. Принять в нем участие также смогут и иногородние избиратели.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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